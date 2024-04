Riiber sendte Malvik 2/Hommelvik 2 tidlig i ledelsen, men Peder Uthus utlignet da han satte inn 1-1 etter 33 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Sikker fra straffemerket

Nicklas Eriksen Moen sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 noen minutter ut i andreomgangen, og etter et kvarter av andreomgangen scoret Riiber igjen da han gjorde 3-1. Tre minutter senere reduserte Nikolai Marstad Hårstad til 2-3 for Selbu. Ti minutter på overtid fikk Malvik 2/Hommelvik 2 straffespark. Alexander Wilmann scoret 4-2-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-4.

Selbus David Nissestad Unsgård fikk se det gule kortet. For Malvik 2/Hommelvik 2 fikk Vetle Alvarin Granlund-Lie og William Valle gult kort.

Poengjakten fortsetter

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Selbu spiller neste kamp mot Stjørdals-Blink 2 23. april, mens Malvik 2/Hommelvik 2 spiller neste kamp mot Hegra.