Etter 19 minutters spill tok Aksla 2 ledelsen ved Phongsak Bunchuen, men Yunus Opgård sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Espen Strand sendte NTNUIÅ 2 foran da han satte inn 2-1 fem minutter etter sidebytte, og Even Smevold Odberg scoret 3-1-målet for NTNUIÅ 2 fire minutter før slutt. To minutter senere økte NTNUIÅ 2 ved Sander Nedreberg Gjerde, og Jon Håvard Bjørdal Sylte satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-1.

NTNUIÅ 2s Einar Tobias Hoddevik og Espen Strand fikk gult kort. For Aksla 2 fikk Vidar Haagensen Jensen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er NTNUIÅ 2 nummer to på tabellen med tre poeng, mens Aksla 2 er på åttendeplass med null poeng.

Steinar Hjelle dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Aksla 2 spiller neste kamp mot Harøy 23. april, mens NTNUIÅ 2 spiller mot Lepsøy dagen etter.