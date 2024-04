Sunndal tok ledelsen da Tero Alexandre Hagen satte inn 1-0 etter 20 minutters spill, men Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Samme spiller sendte KFK i ledelsen etter 34 minutter, og Patrik Sivertsen scoret 3-1-målet seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 etter første omgang.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 58 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Noah Schjølberg Hafskjær satte inn 4-1 for KFK. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-1.

Mye å se fram til neste runde

Georg Larsen var dommer i oppgjøret.

21. april er det ny kamp for Sunndal. Da møter de Surnadal. KFK skal måle krefter med Midsund 22. april.