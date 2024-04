Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Vestbyen 2 og Orkla 2. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Målshow etter pause

To minutter etter hvilen tok Vestbyen 2 ledelsen ved Skjevik. Etter 62 minutter ble vondt til verre for Orkla 2, da Natasha Hilal Thakur doblet ledelsen for Vestbyen 2. like etterpå økte avstanden mellom lagene da Eline Hegseth Rognes satte inn 3-0. Etter 80 minutters spill reduserte Ronja Meistad til 1-3 for Orkla 2. to minutter senere økte avstanden mellom lagene da Skjevik satte inn 4-1 for Vestbyen 2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Orkla 2s Hedda Brandås Uv fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Håvard Ophaug var dommer.

I neste runde skal Orkla 2 måle krefter med Leinstrand 23. april. Vestbyen 2 møter Trond 25. april.