Etter 39 minutter tok Lyngen/Karnes 2 ledelsen ved Marcus Christensen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Holdt på ledelsen etter hvilen

Isaksen scoret og doblet ledelsen for Lyngen/Karnes 2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Etter 71 minutters spill reduserte Nordreisa 2 til 1-2, og Nordreisa 2 utlignet til 2-2 rett etterpå. Samme mann ga Lyngen/Karnes 2 ledelsen igjen to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-3.

Lyngen / Karnes 2 serieleder

Etter lørdagens kamp er Nordreisa 2 nummer ti på tabellen med null poeng, mens Lyngen/Karnes 2 er på topp i divisjonen med tre poeng.

Daniel Aleksander Hansen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordreisa 2 spiller neste kamp mot Hansjordnesbukta 28. april, mens Lyngen/Karnes 2 spiller mot Hansjordnesbukta 11. mai.