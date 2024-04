Tarje Dimmen Riise ga Sædalen ledelsen tidlig i oppgjøret etter bare seks minutter, men Øyvind Berge sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Scoring fra elleve meter

Iver Myrene Skeide sendte Sædalen i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 etter 55 minutters spill, men et kvarter før slutt utlignet Øystese/Norheimsund til 2-2. Hallvard Arstein sendte Sædalen i føringen igjen da han satte inn 3-2 seks minutter senere. Berge (Øystese/Norheimsund) scoret fra ellevemetersmerket sju minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-3.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Øystese/Norheimsund på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Sædalen ligger på sjetteplass med ett poeng.

Hattun Rune Bø dømte oppgjøret.

Øystese/Norheimsund møter Fri 19. april, mens Sædalen spiller neste kamp mot Øygarden to dager senere.