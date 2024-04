Etter et kvarters spill tok Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 ledelsen ved Husby. Fem minutter senere ble vondt til verre for Sverre/Nessegutten, da samme spiller doblet ledelsen for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2. Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 rykket ytterligere ifra da Linnea Welvang Totland økte ledelsen etter 23 minutter, og like etterpå var hattricket et faktum for Husby. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Hjemmelaget dro ifra

Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 5-0 etter 60 minutters spill. Tre minutter senere reduserte Live Ekren Hustad til 1-5 for Sverre/Nessegutten. Ni minutter før slutt økte Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 ved Milla Johnsen Gajdasevic, og Leah Welvang Totland satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-1.

Spennende runde i vente

Janusz Jan Szpila var kampleder.

Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 prøver seg mot Selbu 22. april, mens Sverre/Nessegutten spiller neste kamp mot Skogn to dager senere.