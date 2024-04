Aslak Nyvold sendte Rennebu i føringen da han satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet. Fire minutter senere ble vondt til verre for Tiller 3, da Steinar Sørum Rise doblet ledelsen for Rennebu. Marius Modalsli Torset reduserte til 1-2 for Tiller 3 etter 20 minutters spill, og Kevin Karlsen utlignet fire minutter senere. Et kvarter før sidebytte tok Rennebu ledelsen på nytt ved Simen Hårstad. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-3.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Kim Roxan Kvande sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Hårstad sendte Rennebu i ledelsen igjen da han satte inn 4-3 etter 63 minutter, men Tiller 3 utlignet til 4-4 da Jonas Krogstad Aune satte ballen i mål etter 77 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-4.

Tiller 3s Kim Roxan Kvande, Fredrik Schevig, Morten Modalsli Torset og Marius Modalsli Torset pådro seg gult kort. For Rennebu fikk Markus Nyberg og Anders Olsen gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Helge Andre Løkeland var dommer i kampen.

Rennebu spiller mot Buvik 19. april, mens Tiller 3 spiller neste kamp mot Vestbyen tre dager senere.