Trott 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Lukas Grønås Steinsland sendte laget sitt i føringen allerede etter fire minutter, og Eivind Korsvoll Stien scoret og doblet ledelsen for Trott 2. tre minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Jonathan Salomonsen Lie satte inn 3-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Fillip Koppang Nerhus satte inn 4-0 for Trott 2, og like etterpå la Ruben Brosvik på til 5-0 for Trott 2. Herman Elias Roseth Carlsen økte ledelsen da han satte inn 6-0 tre minutter før slutt, og Mio Berger Abrahamsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-7.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Kopervik på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Trott 2 er serieleder med sju poeng.

Bjørn Øivind Aase dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kopervik spiller mot Åkra 29. april, mens Trott 2 spiller neste kamp mot Haugar.