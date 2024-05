Nicholas Adam Klungland sendte Donn 2 i føringen etter tolv minutter, og Kenneth Mathias Skagestad doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 23 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Pyntet på resultatet

Stian Tjøstolvsen Sandøy reduserte til 1-2 etter 57 minutter. Henrik Klev scoret for Donn 2 seks minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1. Marcus Chessa Duesund reduserte for Øyestad fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

Donn 2 klatret til tredjeplass

Etter mandagens kamp ligger Øyestad på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Donn 2 er på tredjeplass med seks poeng.

Armend Hoti var dommer.

Donn 2 spiller neste kamp mot Våg 2 14. mai, mens Øyestad spiller mot Otra dagen etter.