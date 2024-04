Leik fikk et forsprang da Jim Otto Fuglås Martinsen satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, men Peder Håker Stavne sørget for balanse i Rennebu-regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Martinsen sendte Leik i ledelsen igjen etter 31 minutter, og like etterpå scoret Leik ved Theo Aleksander Tømmerås Dahle. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Redusering etter pause

Etter 59 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Christopher Johansen Haugan reduserte til 2-3. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-3.

Simen Jønland fikk se det gule kortet.

Leik serieleder

Etter mandagens kamp ligger Rennebu på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Leik er på førsteplass med ni poeng.

Eskil Heggheim var kampleder.

I neste runde skal Rennebu måle krefter med Tiller 3 5. mai. Leik møter Støren 7. mai.