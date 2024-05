Niklas Sande Lillerovde (Emblem 2) scoret fra ellevemeteren etter kun fire minutters spill. Johann Klokk Kjerstad utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 16 minutter, og Daniel Rønstad sendte Lepsøy foran da han satte inn 2-1 ti minutter senere. Fem minutter før hvilen utlignet Sondre Løvoll Strømme for Emblem 2. J. Kjerstad scoret igjen da han gjorde 3-2 fem minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Emblem 2 kunne juble til slutt

Berge sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3, og Magnus Bolsø Dulin sørget for ledelse på nytt da han satte inn 4-3-målet etter 64 minutters spill. Berge scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 åtte minutter senere. Etter 77 minutter fullførte J. Kjerstad sitt hattrick. Andreas Aaslid Grimstad gjorde 6-4 ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-6.

Lepsøys Eivind Andre Gjerde fikk gult kort. For Emblem 2 fikk Kristian Trandal, Magnus Bolsø Dulin og Petter Leon Valde gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Lepsøy på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Emblem 2 ligger på tredjeplass med seks poeng.

Kristoffer Solheimsnes dømte kampen.

I neste runde skal Lepsøy måle krefter med Aksla 2 5. mai. Emblem 2 møter Harøy 8. mai.