Etter 23 minutters spill fikk Stordal/Ørskog straffe. Vebjørn Nakken scoret 1-0-målet. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Målbonanza etter pausen

Håkon Bjørdal Leine fikk nettsus og doblet ledelsen for Stordal/Ørskog noen minutter ut i andre omgang, og Mathias Brusdal Nesvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Stordal/Ørskog. Stordal/Ørskog rykket ytterligere ifra da Ajdin Gagic økte ledelsen etter 73 minutter, og Stavseng satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Etter 90 minutters spill økte avstanden mellom lagene da samme mann satte inn 6-0 for Stordal/Ørskog. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-0.

Stordal/Ørskogs Håkon Bjørdal Leine fikk se det gule kortet. For Bergsøy fikk Markus Kjelsli Ihle og Pedro Luis Moreno Gonzalez gult kort.

Klatret til åttendeplass

Stordal/Ørskog tok sin første seier i årets sesong.

Etter fredagens kamp er Stordal/Ørskog nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Bergsøy er på tiendeplass med tre poeng.

Kristoffer Nevstad var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Stordal/Ørskog møte Ørsta, mens Bergsøy møter SIF/Hessa.