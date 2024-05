Flatås var uheldig og gjorde selvmål etter 15 minutters spill. Martin Søvasli Grimsø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Peder Strøm sendte Flatås i ledelsen da han satte inn 2-1 tre minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Babæk Elias Buvik sørget for at stillingen var 3-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Steinar Gilleberg Stensli satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 55 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-1.

Flatås leder serien

Flatås har seiret i tre strake kamper.

Etter fredagens kamp ligger Flatås på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Charlottenlund 2 er på fjerdeplass med fire poeng.

Frode Tøndel Øyangen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Flatås måle krefter med Stjørna/HIL/Fevåg, mens Charlottenlund 2 møter Rissa.