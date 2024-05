Daniel Rønstad sendte Lepsøy i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 45 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Vertenes Johann Klokk Kjerstad scoret fra ellevemeteren ti minutter ut i andre omgang. Etter 79 minutters spill reduserte Aksla 2 ved Eduardo Martinez Gutierrez. Andreas Johan Kjerstad scoret for hjemmelaget etter 90 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Lepsøys Erling L Kjerstad Hawkes, Andreas Johan Kjerstad og Alexander Eide fikk se det gule kortet. For Aksla 2 fikk Kristoffer Kverneng Flo og Sindre Johannessen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Morten André Stokke dømte kampen.

I neste runde skal Aksla 2 måle krefter med HaNo 7. mai. Lepsøy møter Harøy 22. mai.