Nymark 2 fikk et forsprang da Maria Holmeset Bruket satte inn 1-0 etter 13 minutter. Et kvarter før pause ble vondt til verre for Hausvik, da Kristine Nedreberg Størdal doblet ledelsen for Nymark 2. samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Nymark 2 etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Nymark 2 dro ifra

Etter 57 minutter økte Nymark 2 ved Bruket, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Rebekka Løvstakken Folgerø satte inn 5-0. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Karita Johnsen Grønsdal (Hausvik) og Emma Sivertsen Guddal (Nymark 2) fikk begge gult kort.

Klatret til andreplass

Det var Nymark 2s tredje seier på rad.

Etter mandagens kamp er Hausvik nummer elleve på tabellen med null poeng, mens Nymark 2 er på andreplass med tolv poeng.

Kanagaratnam Nagendran var dommer i oppgjøret.

Nymark 2 spiller neste kamp mot Årstad 30. mai, mens Hausvik prøver seg mot Vadmyra tre dager senere.