Nidelv/Utleira tok ledelsen da Petter Inti Haarsaker Gjerde scoret allerede etter to minutter, men Johannes Bertin Finset utlignet da han satte inn 1-1 etter et kvarter. Tiller 2 fikk et forsprang da Joshua Munguiko satte inn 2-1 sju minutter senere, men etter 32 minutter utlignet Magnus Lia Skjerve for Nidelv/Utleira. Tiller 2s Dennis Skaldehaug Holmberg var uheldig og scoret selvmål ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-5.

Tiller 2 pådro seg utvisning

Adrian Rangø-Haugen satte ballen i mål sju minutter etter hvilen for Nidelv/Utleira og sørget for at stillingen var 4-2, og seks minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Ådne André Torkildsen satte inn 5-2 for samme lag. Tiller 2s Eirik Urfjell Rørvik ble sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort fire minutter senere, og etter 90 minutters spill la Jens Indergård på til 6-2 for Nidelv/Utleira. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-6.

Holmberg og Joakim Viktil Fellmann fikk gult kort.

Klatret til femteplass

Etter fredagens kamp er Tiller 2 nummer to på tabellen med ti poeng, mens Nidelv/Utleira er på femteplass med sju poeng.

David Sebastian Kjenes var dommer i kampen.

I neste runde skal Tiller 2 måle krefter med Heimdal 29. mai, mens Nidelv/Utleira møter Skaun samme dag.