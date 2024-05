Disse scoret for Sykkylven: Emilija Capskaite, Madelene Aune Hansen, Lovise Utgård Heggdal og Freyja Sjøli-Grebstad.

Dette er dagens målscorere for Ørsta: Aleah Rebbestad.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Solid tredjeplass på Sykkylven

Aleksander Bjerkvik dømte kampen.

Dette var årets den siste seriekampen for de to lagene. Sykkylven ender på en sterk tredjeplass med tolv poeng. Ørsta legger seg etter dagens kamp på fjerdeplass med sju poeng.

Denne sesongen har Sykkylven tatt poeng i alle tre bortekamper.

Ørsta har i løpet av sesongen scoret 19 mål og sluppet inn 14. Sykkylven har satt inn 16 mål denne sesongen. På egen halvdel har de sluppet inn 13 mål.

Aleah Rebbestad satte inn sju mål denne sesongen og ble toppscorer for Ørsta, mens Freyja Sjøli-Grebstad noterte seg for fire scoringer for Sykkylven.