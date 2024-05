Etter kun ni minutters spill tok Storm ledelsen ved Tobias Solen Tollefsen, og seks minutter senere scoret T. Tollefsen igjen da han gjorde 2-0. Røsholt-Rakkestad økte til 3-0 for Storm etter 18 minutter, og rett etterpå økte Storm ved Jacob Sandøy-Thorkildsen. Røsholt-Rakkestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Storm. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 5-0.

Scoring fra elleve meter

Storm-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 6-0 seks minutter ut i andreomgangen, og Odin Bergstrøm Sivertsen la på til 7-0 for vertene et kvarter før slutt. Fem minutter senere fikk Storm straffespark, og Noah Jakobsen Skjelsvik scoret fra straffemerket. Etter 65 minutters spill reduserte Joan Hazim Hasan til 1-8 for Snøgg. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 8-1.

Storm klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Storm på tredjeplass på tabellen med åtte poeng, mens Snøgg ligger på åttendeplass med tre poeng.

Irfan Göktas var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Storm måle krefter med Hei 29. mai, mens Snøgg møter Pors samme dag.