Trott/Solid/Stord tok ledelsen tidlig i kampen ved Sofie Grønsdal Arnesen, og etter elleve minutters spill doblet S. Arnesen ledelsen til Trott/Solid/Stord. To minutter senere fullførte S. Arnesen sitt hattrick, og Almås la på til 4-0 for Trott/Solid/Stord etter 19 minutter. Like etterpå scoret samme spiller igjen da hun gjorde 5-0, og Trott/Solid/Stord-spilleren laget hattrick da hun ordnet 6-0 etter 33 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 6-0.

Hjemmelaget dro ifra

Almås økte ledelsen da hun satte inn 7-0 åtte minutter etter hvilen, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Othilie Moen Hakestad satte inn 8-0 for Trott/Solid/Stord. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte Bjarg da Clementine Austgulen Michelsen satte inn 1-8-målet. Etter 67 minutter økte avstanden mellom lagene da Margaret Bjelland Løkhammer satte inn 9-1. Den endelige stillingen i kampen ble 9-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter oppgjøret har både Trott/Solid/Stord og Bjarg seks poeng.

Per Jarle Haugland var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trott/Solid/Stord prøver seg mot Sædalen/Fana 30. mai, mens Bjarg spiller neste kamp mot Gneist.