Martine Molberg ga Ranheim en tidlig ledelse i kampen med sitt mål allerede etter to minutters spill, og Malene Aune fikk nettsus og doblet ledelsen for Ranheim sju minutter senere. Molberg økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter tolv minutter, og Aune scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 fire minutter senere. Etter 28 minutters spill økte Ranheim ved Husby, og Angelica Sapio Larsen la på til 6-0 for Ranheim sju minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 0-6.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen fullførte Aune sitt hattrick, og Thea Dahle Rønne satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter etter sidebytte. Like etterpå la Linnea Mjøen Humstad på til 9-0 for bortelaget, og samme lag rykket ytterligere ifra da Husby økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Etter 67 minutter vartet Ranheim-spilleren opp med hattrick, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-0 for bortelaget fem minutter senere. Seks minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Husby satte inn 13-0, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Mille Marthine Strømsnes Kristensen satte inn 14-0 for gjestene. Rønne økte til 15-0 for bortelaget minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-15.

Ranheim leder serien

Etter lørdagens kamp er Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Ranheim ligger på førsteplass med 15 poeng.

Arne Andreas Valstad var dagens dommer.

Ranheim spiller neste kamp mot Verdal 29. mai, mens Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten spiller mot Byåsen 8. juni.