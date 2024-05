Adrian Hemen Zangana ga Fana 2 en tidlig ledelse i kampen med sin scoring etter bare åtte minutter, men Kasper Dyrseth Eide utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål rett etterpå. Halsnøy tok ledelsen ved samme spiller etter 14 minutters spill, og Adrian Haugland Sjo sørget for at resultattavla viste 3-1 tre minutter senere. Etter 26 minutter scoret Adrian Hemen Zangana sitt andre mål da han gjorde 2-3. Sivert Hansen sørget for Halsnøy-jubel da han satte inn 4-2 rett etterpå, og noen minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Halsnøy-spilleren satte inn 5-2. Noen minutter før sidebytte fullførte Kasper Dyrseth Eide sitt hattrick. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 6-2.

Dommeren pekte på straffemerket

Fem minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Adrian Hemen Zangana. Ett minutt senere la Jonathan Ringheim Reigstad på til 7-3 for Halsnøy, og Adrian Haugland Sjo scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-3 etter et kvarter av andre omgang. Like etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Adrian Hemen Zangana reduserte til 4-8. Etter 58 minutters spill fikk Halsnøy straffespark, og Sivert Hansen scoret 9-4-målet. Kasper Dyrseth Eide satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere, og etter 63 minutter økte avstanden mellom lagene da Sivert Hansen satte inn 11-4 for Halsnøy. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 11-4.

Adrian Hemen Zangana og Mathias Hereide fikk gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter lørdagens kamp er Halsnøy på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Fana 2 ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Åge Eide dømte kampen.

28. mai er det ny kamp for Fana 2. Da møter de Eikelandsfjorden. Halsnøy skal måle krefter med Nore Neset 1. juni.