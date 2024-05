Yosan Mhreteab Gebremichael sendte Hitra foran da hun satte inn 1-0 etter 13 minutter, men Ramlo sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 26 minutters spill. 16-åringen sendte Klæbu i føringen seks minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Klæbu økte ledelsen

Melissa Selbekk Jakobsen scoret for Klæbu og sørget for at stillingen var 3-1 to minutter etter sidebytte. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Hitra nummer seks på tabellen med null poeng, mens Klæbu er på andreplass med tolv poeng.

Karl Asbjørn Selvåg dømte oppgjøret.

Hitra spiller neste kamp mot Leksvik 26. mai, mens Klæbu møter Charlottenlund 2 dagen etter.