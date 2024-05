Randaberg tok ledelsen da Håland satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, og etter 24 minutter doblet Bjørnar Tollaksen Nilsen ledelsen til Randaberg. Etter 37 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Håland satte inn 3-0 for Randaberg. Kristian Omland reduserte til 1-3 for Staal Jørpeland tre minutter senere. Ved pause var stillingen 3-1.

Målshow i andre omgang

Etter et kvarter av andre omgang vartet Håland opp med hattrick, og Theodor Fossmark Vatne satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Randaberg. Samme spiller økte ledelsen for Randaberg da han satte inn 6-1 ni minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-1.

Randabergs Mohammad Jabir og Sofus Køningsberg fikk gult kort. For Staal Jørpeland fikk Marius Notvik gult kort.

Spennende runde i vente

Dermed har Randaberg vunnet tre kamper på rad.

Etter onsdagens kamp er Randaberg på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Staal Jørpeland ligger på sjuendeplass med fire poeng.

Zaki Ullah Munawar var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Randaberg møte Voll, mens Staal Jørpeland møter Vaulen.