Nada Nidal Balask ga Nome ledelsen tidlig i oppgjøret, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Nome. Uma Eple Leidal reduserte til 1-2 etter 28 minutters spill, og samme spiller sørget for balanse i Rjukan/Tinn-regnskapet da hun satte inn 2-2 fem minutter senere. Noen minutter før pause var hattricket et faktum for Rjukan/Tinn-spilleren. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-3.

Målbonanza etter pausen

Leidal scoret igjen da hun gjorde 4-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Rjukan/Tinn økte ledelsen da Leah Paulsen satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 5-2. Ni minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Mari Røysland Skårberg satte inn 6-2 for Rjukan/Tinn, og Leidal satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-7.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Nome på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Rjukan/Tinn ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Morten Malsten var kampleder.

29. mai er det ny kamp for Rjukan/Tinn. Da møter de Borg/Tollnes. Nome skal måle krefter med Storm 2 30. mai.