En av lagets spillere sendte Grong i føringen etter 16 minutter, men Hannah Westvik Johansen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Ble utvist

Sanna Lauritzen sendte Rørvik i ledelsen da hun satte inn 2-1 etter 60 minutters spill. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Topper serien

Etter oppgjøret står både Rørvik og Grong med tolv poeng.

Robin Johannes Tuven Tømmermo var dommer i kampen.

21. mai er det ny kamp for Rørvik. Da møter de Leka. Grong skal måle krefter med Lierne samme dag.