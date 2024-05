Stryn tok føringen da Sandra Haugen Flo satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Målshow etter pause

June Guddal Kirkeeide var uheldig og satte ballen i eget mål for Stryn etter 44 minutters spill. Mulugeta sendte Stryn foran igjen da hun satte inn 2-1 sju minutter senere, og Flo scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 etter 58 minutter. Solveig Fure økte til 4-1 for Stryn like etterpå, og Mulugeta økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 5-1 etter 64 minutters spill. To minutter senere vartet Stryn-angriperen opp med hattrick. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-6.

Klatret til andreplass

Etter søndagens kamp ligger Eid på fjerdeplass på tabellen med to poeng, mens Stryn er på andreplass med ni poeng.

Simun Johan Samuelsen var kampleder.

I neste runde skal Eid måle krefter med Måløy 26. mai, mens Stryn møter Førde samme dag.