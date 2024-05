Selma Fiskerstrand Telstad sendte Langevåg/Sula 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Julia Kristoffersen Aam sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 15 minutters spill. Etter 27 minutter tok Langevåg/Sula 2 ledelsen på nytt ved Telstad. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Valder / Ellingsøy / Vigra 2 hadde grunn til å juble mot Langevåg / Sula 2

Lily Dybvik Albertsen scoret 3-1-målet for Langevåg/Sula 2 noen minutter ut i andre omgang, og seks minutter etter sidebytte vartet Telstad opp med hattrick. Aam reduserte for Valder/Ellingsøy/Vigra 2 åtte minutter senere, og etter 57 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Iben Evie Grande Dyb reduserte til 3-4. Seks minutter senere scoret Telstad sitt fjerde mål da hun gjorde 5-3. Aam sikret seg hattrick da hun la på til 4-5 etter 68 minutter, og ti minutter senere scoret samme spiller for bortelaget. Kjølsøy-Synnes sendte samme lag i føringen da hun satte inn 6-5 etter 80 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-6.

Topper tabellen

Det var Valder/Ellingsøy/Vigra 2s fjerde trepoenger på rad.

Etter søndagens kamp er Langevåg/Sula 2 nummer to på tabellen med ni poeng, mens Valder/Ellingsøy/Vigra 2 er på førsteplass med tolv poeng.

Khaled Marwan Haj-Mohammad var dommer.

21. mai er det ny kamp for Langevåg/Sula 2. Da møter de HaNo/Lepsøy. Valder/Ellingsøy/Vigra 2 skal måle krefter med Ørsta 2 26. mai.