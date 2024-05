Alexander Borlaug sendte Borg tidlig i føringen, og Even Berntsen Kåsa doblet ledelsen for Borg da han satte inn 2-0 etter 16 minutter. Borgs Kallåk satte inn et straffespark etter 27 minutters spill, og Daniel Nikolai Helleberg Sanni satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Borg. Kallåk scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 ti minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 5-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Borg rykket ytterligere ifra da Elias Haugerød Melaas økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen, og Mats Remi Usterud (Borg) scoret på straffe like etterpå. Tony Dewey økte ledelsen da han satte inn 8-0 etter 62 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sander Meyer-Lund satte inn 9-0 for Borg. Erik Borgestad økte ledelsen for Borg da han satte inn 10-0 etter 68 minutters spill, og Kallåk laget hattrick da han ordnet 11-0 rett etterpå. Nome 2s Tobias Sollid Simonsen scoret fra ellevemeteren et kvarter før full tid. Kallåk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-1 for Borg ett minutt senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 12-1.

Troner på topp

Borg har tatt poeng i seks strake kamper.

Etter tirsdagens kamp er Borg på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Nome 2 ligger på fjerdeplass med ni poeng.

Kim Ben var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Borg skal spille mot Bamble 2, mens Nome 2 møter Brevik 2.