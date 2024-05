Cornelia Formo sendte Verdal/Vinne foran da hun satte inn 1-0 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-1.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Carmen Berg Skolmli sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Dermed endte kampen 1-1.

Ble værende på tiendeplass

Etter torsdagens kamp ligger Flatås på tiendeplass på tabellen med seks poeng, mens Verdal/Vinne er på 13. plass med to poeng.

Egil Sneeggen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Flatås spiller mot Sverre/Nessegutten 15. mai, mens Verdal/Vinne spiller neste kamp mot Ranheim 25. mai.