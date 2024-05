Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Delte poengene

Ane Baade Hasund sendte MTG foran da hun satte inn 1-0 seks minutter etter hvilen, men Anna Flydal Hjelle sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-1.

Slik spilles neste runde

MTG har ikke vunnet noen kamper så langt i år.

Etter torsdagens kamp er MTG på tiendeplass på tabellen med to poeng, mens Blindheim 2 ligger på andreplass med elleve poeng.

Dagfinn Berg Tjervåg var dagens dommer.

23. mai skal MTG møte Ørsta, mens Blindheim 2 møter HaNo.