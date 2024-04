Baune tok ledelsen ved Andreas Rongved Østrem bare noen minutter ut i første omgang, og Godoey scoret og doblet ledelsen for Baune. Pål Røssevold Mildestveit økte til 3-0 for Baune etter et kvarter, og etter 45 minutter la Marius Myklebust på til 4-0. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Hjemmelaget dro ifra

Baune rykket ytterligere ifra da Godoey økte ledelsen et kvarter før slutt, og Kjetil Andre Moen Eide satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Baune seks minutter senere. Etter 90 minutters spill reduserte Viggo ved Kristian Bergsagel. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-1.

Baunes Lars Petter Nordeide og Emil Erland Otto fikk gult kort. For Viggo fikk Skjult personinfo og Tor-Eivind Karlsen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Mathias Saksvik Wilhelmsen var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 12. april. Baune skal spille mot Radøy, mens Viggo møter Minde.