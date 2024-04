Henrik Hjelland Velle sendte Bremnes 3 i føringen allerede etter seks minutter, og Nojus Kucinskas scoret og doblet ledelsen for Bremnes 3. Bremnes 3-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter senere, og Olav Steinsland la på til 4-0 for Bremnes 3 etter 28 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-0.

Var suverene i andre omgang

Bremnes 3 økte ledelsen da Sakariya Mohamed Ahmed satte ballen i nettet noen minutter etter pause. Dermed var stillingen 5-0, og samme lag rykket ytterligere ifra da Velle økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen. Etter 53 minutter la Benjamin Sæverud Sønstabø på til 7-0 for samme lag, og Even Hollund økte ledelsen for Bremnes 3 da han satte inn 8-0 et kvarter før full tid. Like etterpå reduserte Dennis Shabani til 1-8 for Ølen 2. Ahmed scoret igjen da han gjorde 9-1 ni minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 9-1.

Bremnes 3 topper tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Bremnes 3 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Ølen 2 er på tolvteplass med null poeng.

Marius Hauge Sætrevik var dagens dommer.

I neste runde skal Bremnes 3 møte Kopervik 2, mens Ølen 2 møter Stegaberg/Skjold 2.