Aksel Schjelvaag Olsen sendte Astor i føringen bare noen minutter ut i kampen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Noen minutter ut i andre omgang utlignet Eric Shizirungu Kazari for Røros. Leander Østmo Dalheim sendte Astor foran igjen da han satte inn 2-1 etter et kvarter av andreomgangen, men Kristian Flønes Sorken utlignet for Røros seks minutter senere. Kosberg sendte Røros i ledelsen da han satte inn 3-2 etter 80 minutters spill, og rett etterpå scoret Røros-angriperen sitt andre mål da han gjorde 4-2. Etter 80 minutter reduserte Astor ved Tobias Stav Wibe. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-4.

Astors Casper Berg Johannessen, Sivert Nørstebø Winsnes, Kristian Kattem-Olsen og Olsen fikk gult kort. For Røros fikk Normann Aspaas gult kort.

Fortsatt på femteplass

Etter onsdagens kamp ligger Astor på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Røros er på fjerdeplass med ni poeng.

Håvard Ophaug dømte oppgjøret.

26. mai skal Astor møte Meldal/Rindal/Svorkmo, mens Røros møter Vestbyen 2/Nationalkameratene 2.