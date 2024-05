Sula/Langevåg fikk en kjempestart på kampen da Julie Strandman Larsen sendte laget sitt i ledelsen etter kun sju minutter, og fire minutter senere doblet Sula/Langevåg ved Sofia Sunde Dybvik. Sofie Teigen-Vestre var uheldig og scoret selvmål for Aksla/Guard/Rollon fem minutter før pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Sula / Langevåg økte ledelsen

Sofia Sunde Dybvik økte til 4-0 for Sula/Langevåg ti minutter ut i andreomgangen, og Sula/Langevåg-angriperen gjorde hattrick ni minutter senere. J. Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Sula/Langevåg etter 64 minutters spill, og Sofia Sunde Dybvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-0.

Troner øverst

Etter onsdagens kamp er Sula/Langevåg på topp i serien på tabellen med ti poeng, mens Aksla/Guard/Rollon er nummer tre med åtte poeng.

Christoffer Lervåg dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. mai. Sula/Langevåg skal spille mot Hødd, mens Aksla/Guard/Rollon møter Herd.