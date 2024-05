Bakken sendte Rindal i føringen bare noen minutter ut i kampen, og etter 27 minutter scoret samme spiller igjen da hun gjorde 2-0. Vilde Grasvik gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 til pause.

Økte ledelsen

Mayla Nilssen Nordlund fant nettmaskene noen minutter ut i andreomgangen. Skaun reduserte til 2-3 ved Emilie Nilsen noen minutter etter sidebytte. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fullførte Bakken sitt hattrick, og Hedda Børset økte ledelsen da hun satte inn 5-2 seks minutter senere. Grasvik scoret igjen da hun gjorde 3-5 etter 61 minutter. Rindal rykket ytterligere ifra da H. Børset økte ledelsen seks minutter senere. Grasvik laget hattrick da hun ordnet 4-6 seks minutter før slutt. Anne Bolme Nonstad økte ledelsen for Rindal da hun satte inn 7-4 like etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-4.

Rindal klatrer til femteplass

Etter søndagens kamp er Rindal på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Skaun er nummer sju med seks poeng.

Borge Indergård var dommer.

I neste runde skal Rindal måle krefter med Meldal 29. mai, mens Skaun møter Charlottenlund samme dag.