Aas ga Kristiansandkameratene ledelsen tidlig i kampen etter bare seks minutter, og etter 33 minutters spill doblet samme mann ledelsen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Kristiansandkameratene dro ifra

Robin Dahlskaas satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Kristiansandkameratene da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Nico Leander Rudsli hadde nettopp entret banen da han satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 4-0.

Kristiansandkameratenes Duy Nguyen pådro seg gult kort.

Kristiansandkameratene topper serien

Etter søndagens kamp er Kristiansandkameratene på førsteplass på tabellen med 19 poeng, mens Imås ligger på åttendeplass med seks poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var kampleder.

I neste runde skal Kristiansandkameratene måle krefter med Lia 30. mai. Imås møter Gimletroll 2 1. juni.