Phillip Nygård Norum sendte Stjørdals-Blink i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare ti minutter, og Stjørdals-Blink-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 to minutter senere. Stjørdals-Blink rykket ytterligere ifra da Theo Ngimpheng Strand økte ledelsen etter 15 minutters spill, og Sebastian Hammer Bekkavik la på til 4-0 for Stjørdals-Blink rett etterpå. Etter 25 minutter økte avstanden mellom lagene da Mahmoud Karbon satte inn 5-0, og to minutter senere la Mohamed Saleban på til 6-0 for Stjørdals-Blink. Samme lag økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet to minutter før sidebytte. Dermed var stillingen 7-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp sto det 7-0.

Målshow i andre omgang

Fire minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Oliver Stokke satte inn 8-0 for Stjørdals-Blink, og like etterpå scoret Theo Ngimpheng Strand sitt andre mål da han gjorde 9-0. Åtte minutter ut i andre omgang scoret Mohamed Saleban igjen da han gjorde 10-0, og en spiller økte ledelsen da han satte inn 11-0 sju minutter senere. Et kvarter før slutt fullførte samme spiller sitt hattrick, og Mahmoud Karbon satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-0 for vertene. Fire minutter senere reduserte Grong da en av lagets spillere satte inn 1-13-målet. Marius Ulstad økte ledelsen for Stjørdals-Blink da han satte inn 14-1 etter 62 minutters spill, og Mohamed Saleban satte ballen i nettet og økte ledelsen til 15-1 for Stjørdals-Blink rett etterpå. Grong reduserte til 2-15 ved Karl William Einarsen Hanssen etter 65 minutter. Tre minutter senere økte Stjørdals-Blink ved en spiller. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 16-2.

Stjørdals-Blink serieleder

Etter søndagens kamp er Stjørdals-Blink på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Grong ligger på tiendeplass med null poeng.

Nawzad Azad Fatah dømte oppgjøret.

I neste runde skal Stjørdals-Blink møte Sverre, mens Grong møter Vuku/Stiklestad/Leksdal.