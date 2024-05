Sogndal tok ledelsen ved Elias Svedal Flo allerede etter ni minutters spill, og etter 45 minutter doblet Sogndal ved Sverre Stavø. Lagene gikk til pause på stillingen 0-2.

Sogndal så rødt

Marcus Haagensen Reed reduserte til 1-2 for Aalesund sju minutter før slutt, og Adisorn Koetmo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 sju minutter senere. Sogndals Khadar Abdi Ibrahim pådro seg rødt kort fire minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-2.

Aalesunds Tobias Leikanger og Reed fikk se det gule kortet. For Sogndal fikk Theo Ruud Westgård og Mathias Krogh Ravnestad gult kort.

Fortsatt på andreplass

Etter søndagens kamp er Aalesund nummer to på tabellen med 13 poeng, mens Sogndal er på niendeplass med ett poeng.

André Årseth var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sogndal måle krefter med Brann, mens Aalesund møter Tromsø.