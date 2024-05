Noh Tecle Solomon ga Oppdal 2 ledelsen etter 13 minutter, og to minutter før sidebytte fikk Oppdal 2 straffe. Milian Volden Steen satte inn 2-0-målet. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Gauldal hadde grunn til å juble mot Oppdal 2

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, reduserte Aron Haugen til 1-2 for Gauldal. Even Oleander Skaslien scoret 3-1-målet for Oppdal 2 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Gabriel Eriksen-Folstad reduserte til 2-3 for Gauldal tre minutter senere, og Gauldal-spilleren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 to minutter før slutt. Rett etterpå var Oppdal 2 uheldig og gjorde selvmål. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Edvard Flå fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Oppdal 2 på femteplass på tabellen med to poeng, mens Gauldal er på andreplass med ni poeng.

Ketil Krogstad var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Oppdal 2 måle krefter med Leinstrand/Byneset, mens Gauldal møter Tynset 2.