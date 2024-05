Kvernbit fikk et forsprang da Oliver Helland satte inn 1-0 etter kun sju minutter, og Hamza Alp fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Målbonanza etter pausen

Kvernbit økte ledelsen da Hamza Alp satte ballen i nettet fem minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 3-0, og Jørgen Tjore Soltveit økte ledelsen da han satte inn 4-0 fem minutter senere. Etter 60 minutters spill var hattricket et faktum for Hamza Alp, og fem minutter senere scoret Kvernbit-spilleren sitt fjerde mål da han gjorde 6-0. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Arjan Tufte Einestrand satte inn 7-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-7.

Tok steg på tabellen

Tertnes og Kvernbit står begge med tre poeng.

Natcha Thaithani var kampleder.

I neste runde skal Kvernbit måle krefter med Austrheim 28. mai. Tertnes møter Austrheim 6. juni.