Tia Christine Farstad Dahl ga Skaun 2/Buvik 2 en tidlig ledelse i kampen med sitt mål allerede i første minutt. Liana Anderssen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

En spiller sendte Ørland foran da hun satte inn 2-1 noen minutter ut i andre omgang, men Alexandra Dagrun Linnea Sandelin Rømma utlignet da hun satte inn 2-2. Skaun 2/Buvik 2 tok ledelsen på nytt da Sara Grønning scoret et kvarter før slutt, og Synne Gunelie Hammer scoret 4-2-målet fire minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-2.

Skaun 2 / Buvik 2 leder serien

Etter torsdagens kamp er Skaun 2/Buvik 2 nummer én på tabellen med 18 poeng, mens Ørland er på niendeplass med tre poeng.

Cengiz Yesükan var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørland måle krefter med Utleira 2, mens Skaun 2/Buvik 2 møter Rindal.