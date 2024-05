Anders Solland Thormodsæter ga Finnås en tidlig ledelse i kampen med sin scoring før det første minuttet var spilt, men Erling Kjellesvik Husveg sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 13 minutters spill. Askeld Sætre sendte Finnås i føringen på nytt like etterpå, men Erik Falkeid utlignet da han satte inn 2-2 etter 33 minutter. Andreas Helgesen Stien sørget for ledelse da han satte inn 3-2-målet seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Finnås hentet inn ledelsen og sikret poeng

Audun Bersaas Wiestad sørget for jubel da han satte inn 4-2 noen minutter ut i andre omgang. Etter 70 minutters spill reduserte Martin Tungland til 3-4 for Finnås, og Andreas Hauge utlignet etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-4.

Finnås' Ruben Aasheim pådro seg gult kort. For Djerv 1919 3 fikk Egil Bergstøl Birkeland, Håkon Nordal Åsbu, Andreas Helgesen Stien, Jonas Haavik Osmundsen og Magnus Skjølingstad Grønås gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Finnås på tredjeplass på tabellen med 14 poeng, mens Djerv 1919 3 er nummer elleve med to poeng.

Paul Henning Kaldheim dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Finnås bryner seg på Torvastad 2 27. mai, mens Djerv 1919 3 spiller neste kamp mot Sveio dagen etter.