Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Delte poengene

Emma Kalvøy Bye sendte Tiller i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 66 minutter, men Emilie Jørgensen Leer sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-1.

Rosenborg 2s Synne Aunehaugen, Sofie Graabak og Karna Sødahl fikk se det gule kortet. For Tiller fikk Sanna Elida Høeg og Geir Arne Kristiansen gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter tirsdagens kamp er Rosenborg 2 nummer sju på tabellen med fem poeng, mens Tiller er på femteplass med seks poeng.

Jonas Sjømæling var dommer i oppgjøret.

26. mai er det ny kamp for Rosenborg 2. Da møter de Krokelvdalen. Tiller skal måle krefter med Molde samme dag.