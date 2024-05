Markus Isaksen Olsen ga Skjervøy 2 ledelsen etter 17 minutter, og Tenji Abdella Tenga fikk nettsus og doblet ledelsen for Skjervøy 2 tre minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Målbonanza etter hvilen

Etter et kvarter av andre omgang reduserte Fredrik Johansen til 1-2 for Skarp 3. Mathias Bjørgve scoret 3-1-målet for Skjervøy 2 fem minutter senere. Skarp 3 reduserte til 2-3 ved Halvard Bygdnes etter 68 minutters spill. Bjørgve scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 fire minutter senere, og Ronny Olufsen økte til 5-2 et kvarter før slutt. Markus Steinheim reduserte for Skarp 3 ni minutter senere. Olufsen satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt, og minuttet før full tid vartet Bjørgve opp med hattrick. Rett etterpå var hattricket et faktum for Olufsen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-8.

Tok steg på tabellen

Det var sesongens første seier for Skjervøy 2.

Etter tirsdagens kamp er Skarp 3 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Skjervøy 2 ligger på femteplass med tre poeng.

Roy-Helge Pettersen var dagens dommer.

Skjervøy 2 spiller mot Stakkevollan 2 25. mai, mens Skarp 3 spiller neste kamp mot Nordreisa 2 dagen etter.