Ranheim 3 tok føringen da Ola Aasvestad satte inn 1-0 etter 22 minutters spill, men Vanvik utlignet til 1-1 da Erlend Dragland Råum satte ballen i mål etter 34 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Hadde grunn til å juble

Ranheim 3 tok ledelsen på nytt ved Sander Liabø noen minutter etter hvilen. Christoffer Wiig scoret for Ranheim 3 etter et kvarter av andre omgang, slik at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-1.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp ligger Ranheim 3 på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Vanvik er på niendeplass med fem poeng.

Terje Sjøli dømte oppgjøret.

I neste runde skal Ranheim 3 måle krefter med NTNUI 2 24. mai, mens Vanvik møter Orkanger samme dag.