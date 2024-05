Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Snøgg sikret seieren

Pors gikk opp i 1-0-ledelse noen minutter ut i andre omgang, men Mali Tobiassen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Snøgg tok ledelsen ved Marie Vik tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-1.

Snøggs Guro Svarstad pådro seg gult kort. For Pors fikk Marlene S. Austad og Stefan Mladenovic gult kort.

Fortsatt på tredjeplass

Etter lørdagens kamp er Snøgg på tredjeplass på tabellen med 13 poeng, mens Pors er nummer fire med ti poeng.

Michael Deblitz-Etholm var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Snøgg måle krefter med Flint, mens Pors møter Sandefjord.