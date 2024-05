Freidig tok ledelsen da en spiller scoret før det første minuttet var omme, men Peder Størseth sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Even Andreas Klausen sendte Freidig foran på nytt da han satte inn 2-1 bare noen minutter ut i første omgang, og Jo Strøm Amdam scoret for Freidig og sørget for at stillingen var 3-1 etter elleve minutters spill. En av lagets spillere scoret igjen da han gjorde 4-1 ett minutt senere, og etter 18 minutter økte avstanden mellom lagene da Emil Kvithammer Sæther satte inn 5-1 for Freidig. Vetle André Brath Volent økte ledelsen for Freidig da han satte inn 6-1 åtte minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-6.

Målshow etter pause

Håvard Skjæveland Utseth økte ledelsen da han satte inn 7-1 noen minutter etter sidebytte, og fem minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Freidig-spilleren satte inn 8-1. Nidelv var uheldig og satte ballen i eget mål etter 52 minutters spill. Oliver Høyem Olufsen økte til 10-1 for samme lag seks minutter senere, og etter 63 minutter økte samme lag ved Vetle André Brath Volent. Like etterpå var hattricket et faktum for Utseth, og samme spiller scoret sitt fjerde mål da han gjorde 13-1 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-13.

Freidig serieleder

Freidig har vunnet alle sine kamper så langt i år.

Etter tirsdagens kamp er Nidelv på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Freidig ligger på førsteplass med tolv poeng.

Kenan Smailagic var dommer i kampen.

26. mai skal Nidelv møte Ranheim, mens Freidig møter Trond.