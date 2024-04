Ranheim 2 tok ledelsen ved Lilly Annie Hagen etter 17 minutter, og Mari Normann Hugdahl fikk nettsus og doblet ledelsen for Ranheim 2 tre minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Hagen la på til 3-0 for Ranheim 2 to minutter etter hvilen, og Ranheim 2 rykket ytterligere ifra da Mari Normann Hugdahl økte ledelsen seks minutter senere. Frida Gåsmo Hagemo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for vertene. Hedda Sæbø reduserte for Utleira 2 etter 60 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 5-1.

Mari Normann Hugdahl fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Ranheim 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Utleira 2 er nummer elleve med null poeng.

Elias Olav Nedreberg Burud var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ranheim 2 måle krefter med Ørland, mens Utleira 2 møter Sjetne.