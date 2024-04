Fron fikk en kjempestart på kampen da Stø-Røen sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutters spill, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-0 ti minutter senere. Fron-spilleren gjorde hattrick etter 23 minutter, og Mikkel Kristian Korpela la på til 4-0 for Fron like etterpå. Lucas Bakken Skaufel reduserte til 1-4 for Lesja/Lesjaskog/Dombås etter 34 minutters spill. Ved pause var stillingen 4-1.

Målbonanza etter pausen

Peder Kolloen økte ledelsen da han satte inn 5-1 noen minutter ut i andre omgang, og Fron rykket ytterligere ifra da Stø-Røen økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen. Stø-Røen scoret sitt femte mål i kampen da han gjorde 7-1 to minutter senere. Etter 60 minutter reduserte Lesja/Lesjaskog/Dombås ved Skaufel. Korpela satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Fron rett etterpå, og Fron-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 9-2 et kvarter før full tid. Lesja/Lesjaskog/Dombås reduserte til 3-9 ved Aron Kjelshus tre minutter senere. Kolloen satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 10-3.

Nye poeng skal deles ut

John Sigurd Holtesmo var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fron måle krefter med Otta/Heidal, mens Lesja/Lesjaskog/Dombås møter Toten 2.